01 Марта 2022
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Политика За рубежом
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

В ЕС пообещали развернуть тотальную экономическую войну против России

Евросоюз пообещал развернуть против России тотальную экономическую и финансовую войну, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире France Info.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Москва не вернется к "лучшим намерениям" относительно Украины.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что жители стран Европы пострадают из-за ограничительных мер, введеннных в отношении России. "Европейцам придется заплатить цену за эти меры", - сказала она в интервью Euronews.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вейдель, выступая в бундестаге, возложила вину за развернувшуюся ситуацию на Украине в том числе на Германию. По ее мнению, теперь европейским странам придется нелегко, вводимые в отношении России санкции в большей мере навредят не России, а Евросоюзу.

Теги: ес, россия, экономическая война



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