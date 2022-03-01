01 Марта 2022
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Политика В России
цветы, гвоздики, траур (2014) | Фото:

Еще три губернатора сообщили о военных, погибших на Украине

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о двух погибших на Украине бойцах ВДВ из региона. Русских стал уже шестым главой региона, сообщившим о гибели российских военных на Украине. Минобороны России сообщает, что потери есть, но о конкретных людях и даже общих цифрах не говорит.
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Ранее о погибшем военном сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: "Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе. Вечная ему память".

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в некрологе заявил об участниках спецоперации на Украине: "Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!".

"Уважаемые астраханцы. С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев. Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой.

Наш долг - поддержать всех, кто сегодня защищает интересы России на её западных границах, поддержать мирных жителей Донбасса и воинов ЛНР и ДНР.

Давайте сплотимся перед лицом беспрецедентного санкционного давления на нашу страну, не будем поддаваться на провокации тех, кому собственные благополучие и комфорт, подачки западных "партнёров" важнее национальных интересов России", - написал Бабушкин.

О погибших также сообщали главы Калмыкии, Дагестана и Чечни.

Теги: погибшие, военная операция, военные, губернаторы, алексей русских, вениамин кондратьев, игорь бабушкин



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