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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Евросоюз, НАТО (2017) | Фото: factmil.com

Восемь президентов стран Восточной Европы выступили за немедленное принятие Украины в ЕС

Президенты восьми стран-членов ЕС подписали открытое письмо с призывом немедленно предоставить Украине перспективу членства в ЕС и приступить к переговорам о вступлении. Оно опубликовано на сайте президента Литвы.
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Письмо подписали главы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Словении, Словакии, Чехии.

"Мы призываем государства-члены ЕС консолидировать высшую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и начать процесс переговоров", - говорится в письме.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудит в Брюсселе этот вопрос с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Сегодня Европарламент примет резолюцию, призывающую институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата. Накануне Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку. Однако резолюция не является обязывающей директивой и фактически будет лишь призывом.

Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что вопрос принятия Украины в ЕС не стоит на повестке дня. Некоторые европейские политики открыто говорят, что для вступления страны в ЕС требуются годы.

Характерно, что среди сторонников немедленного принятия Украины в ЕС нет ни одной страны Западной Европы.


Теги: Украина, ЕС, Европа



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