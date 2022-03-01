01 Марта 2022
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Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

FIVB отменила проведение ЧМ по волейболу в России из-за войны в Украине

Екатеринбург, как и вся Россия, исключен из территорий для проведения ЧМ по волейболу в 2022 году. Об этом заявила Международная федерация волейбола (FIVB).

"Административный совет FIVB пришел к выводу, что подготовить и провести чемпионат мира в России будет невозможно из-за войны на Украине. Соответственно, было принято решение вывести из России организацию чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который должен был состояться в августе и сентябре 2022 года. Об этом проинформированы Федерация волейбола России и Оргкомитет "Волейбол 2022", - сообщает FIVB.

Там также добавили, что федерация волейбола уже ищет альтернативные места для проведения чемпионата - новые принимающие страны будут объявлены позднее.

"FIVB будет искать альтернативную принимающую страну (страны), чтобы гарантировать, что глобальная волейбольная семья, включая национальные федерации, спортсменов, официальных лиц и болельщиков, будет чувствовать себя в безопасности и гордиться тем, что участвует в радостном и мирном празднике спорта", - добавили в федерации.

Напомним, что еще 25 февраля в оргкомитете Чемпионата заявили, что соревнования пройдут в российских городах согласно плану. "Волейбол – командный, дружный и неконфликтный вид спорта. Волейбол вне политики. Мы заботимся о безопасности спортсменов и болельщиков", - заявляли ранее в оргкомитете.

Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах. Сборные Италии, Канады, Турции и Китая должны были сыграть в Екатеринбурге. Для площадок проведения игр также были выбраны: Москва (Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико), Кемерово (Бразилия, Катар, Куба и Япония), Новосибирск (США, Польша, Мексика и Болгария), Уфа (Франция, Германия, Камерун и Словения), Красноярск (Аргентина, Иран, Нидерланды), а также Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань.

Отметим, что многие международные спортивные мероприятия, проведение которых планировалось в этом году, отменены из-за военной операции России на Украине. Так международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об отстранении российских клубов от международных соревнований, а также об исключении сборной России по футболу из числа участников в отборе на Чемпионат мира-2022.

Теги: Украина, война, МЧ, волейбол, отмена, FIVB



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