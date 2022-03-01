01 Марта 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от ковид-ограничений для кино и общепита

Роспотребнадзор рекомендовал регионам отменить ковид-ограничения для учреждений культуры и общепита, говорится в методических рекомендациях ведомства. Это сделано с учетом особенностей распространения штамма коронавируса "омикрон".

Обязательными остаются только масочный режим и дезинфекция помещений.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6%. Рост фиксируется только в восьми регионах. При этом 97 % всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Отметим, Свердловская область стала абсолютным лидером в России по суточному приросту заболевших коронавирусом. За минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 4 тысячи 844 заболевших – это наибольший показатель по стране. Ранее в регионе на фоне антивоенных митингов запретили массовые мероприятия. Ограничение действует с 27 февраля по 7 марта.

Теги: ковид-ограничения, омикрон, роспотребнадзор



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