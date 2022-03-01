01 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

Российское производство не сможет закрыть потребность в стройматериалах - Хуснуллин

Российские объемы стройматериалов не могут закрыть потребности отрасли в полном объеме, но в ближайшее время никаких стройматериалов из Европы мы получать не будем, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль. Он добавил, что рекомендует застройщикам обратить внимание на ситуацию с дефицитом.

По его словам, правительство в круглосуточном режиме разрабатывает меры поддержки строительного рынка и ищет пути сохранения ритма строительства, планируется взаимодействовать с азиатскими рынками, передает РИА Новости.

При этом пересматривать действующие программы по строительству жилья и дорог власти на намерены, заявил вице-премьер.

Напомним, в прошлом году стройматериалы оказались одним из самых подорожавших видов товаров, что отразилось на стоимости нового жилья.

Впрочем, сохранять текущие объемы строительства жилья, вероятно, будет не обязательно – при ипотеке со ставками от 18% желающих купить недвижимость в России явно поубавится.

Теги: марат хуснуллин, стройматериалы, стоимость, дефицит



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