01 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Из резервного фонда будет выделено Более 270 млн рублей на софинансирование капремонта школ Новосибирской области

Капитальные ремонты 25 школ в Новосибирской области будут проведены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, соответствующее решение о выделении средств из областного бюджета было накануне одобрено на заседании правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

Средства из резервного фонда региона будут выделены в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Новосибирской области, постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Дополнительные средства будут направлены в 2022-2023 годах на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов доложил, что школы, которые стоят в списке на капитальный ремонт, расположены в двух городских округах и 13 муниципальных районах области. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, г. Обь, г. Новосибирск.

Накануне.RU уже сообщало, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. на эти цели выделены средства в размере 979 млн рублей. Между министерством просвещения Российской Федерации и правительством Новосибирской области заключено соглашение от 24 января 2022 г., предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета Новосибирской области в объеме более 210 млн рублей в 2022 году, еще порядка 66 млн рублей будет выделено в 2023 году. Всего на реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.

Теги: капитальный ремонт школ, резервный фонд, андрей травников



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