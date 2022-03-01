На Ямале из-за непогоды закрыты зимники

На Ямале из-за метели закрыты региональные зимники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона.

Для всех видов транспортных средств закрыто движение на зимниках: Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги; Коротчаево – Красноселькуп; Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале.

Также закрыто движение по участку дороги Салехард - Лабытнанги со стороны Лабытнанги и на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги.

Напомним, ранее стало известно из-за метели также задерживаются рейсы. Сегодня из-за метели в аэропорту Салехарда воздушное судно авиакомпании "Ямал", летевшее из Москвы в столицу округа, приземлилось в Новом Уренгое. На борту находились 83 пассажира. Оказались задержаны рейсы из Нового Уренгоя самолетов "Ямала" (в Уфу) и "ЮВТ Аэро" (в Пермь).