Свердловская область – на первом месте в России по суточной заболеваемости ковидом

Свердловская область стала абсолютным лидером в России по суточному приросту заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 4 тысячи 844 заболевших – это наибольший показатель по стране. В тройку лидеров сегодня также вошли Самарская область (4 тысячи 126 новых случаев) и Новосибирская область (3 тысячи 591).

Всего же, по данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 97 тысяч 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Скончались 786 заболевших, а полностью выздоровели 172 тысячи 813 человек.

Напомним, что последние несколько дней Свердловская область входила в тройку лидеров в стране по приросту заболеваемости ковидом.