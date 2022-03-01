01 Марта 2022
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Общество Свердловская область В России
Бабушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область – на первом месте в России по суточной заболеваемости ковидом

Свердловская область стала абсолютным лидером в России по суточному приросту заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 4 тысячи 844 заболевших – это наибольший показатель по стране. В тройку лидеров сегодня также вошли Самарская область (4 тысячи 126 новых случаев) и Новосибирская область (3 тысячи 591).

Всего же, по данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 97 тысяч 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Скончались 786 заболевших, а полностью выздоровели 172 тысячи 813 человек.

Напомним, что последние несколько дней Свердловская область входила в тройку лидеров в стране по приросту заболеваемости ковидом.

Теги: ковид, лидер, первое место, Свердловская область



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