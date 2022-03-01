В Екатеринбурге массово "минируют" детские сады

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
игрушка, ребенок, дети, детский сад (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Екатеринбурге массово "минируют" детские сады

Детские сады Екатеринбурга получают сообщения о минировании дошкольных учреждений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента образования города

"Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что 12 января утро для учеников и студентов началось с эвакуации школ и колледжей из-за угрозы взрыва. Однако после проверки зданий учебный процесс был возобновлен. Всего было эвакуировано несколько вузов и техникумов, а также 151 школа. Сообщения о якобы заложенных в учреждениях бомбах начали приходить еще за неделю до крупного инцидента, однако ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. В дальнейшем после отдельных сообщений о минировании в школах перестали выгонять детей на мороз ради проверок.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее в ФСБ заявили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

В скором времени лжеминер был найден. Им оказался 14-летний подросток - ученик 9 класса одной из гимназий Ленинского района. Позднее в управлении ФСБ России по Свердловской области заявили, что у подростка был "куратор" из-за рубежа.

Теги: минирование, детский сад, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4969

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети