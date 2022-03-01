В Екатеринбурге массово "минируют" детские сады

Детские сады Екатеринбурга получают сообщения о минировании дошкольных учреждений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента образования города

"Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам. В настоящее время оповещены все спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется силами сотрудников детских садов", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что 12 января утро для учеников и студентов началось с эвакуации школ и колледжей из-за угрозы взрыва. Однако после проверки зданий учебный процесс был возобновлен. Всего было эвакуировано несколько вузов и техникумов, а также 151 школа. Сообщения о якобы заложенных в учреждениях бомбах начали приходить еще за неделю до крупного инцидента, однако ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. В дальнейшем после отдельных сообщений о минировании в школах перестали выгонять детей на мороз ради проверок.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее в ФСБ заявили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

В скором времени лжеминер был найден. Им оказался 14-летний подросток - ученик 9 класса одной из гимназий Ленинского района. Позднее в управлении ФСБ России по Свердловской области заявили, что у подростка был "куратор" из-за рубежа.