Кредиторы уральского банка "Нейва" обратились к Набиуллиной

Кредиторы лишенного лицензии екатеринбургского банка "Нейва" составили коллективное обращение в Центробанк РФ. Они выражают обеспокоенность экономической ситуацией, в результате чего есть риск перехода от ликвидации банка к его банкротству.

Напомним, что уральский банк лишился лицензии в апреле прошлого года. А в июне Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка "Нейва".

Как говорится в обращении кредиторов в адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной (имеется в распоряжении Накануне.RU), в ходе процедуры ликвидации они столкнулись с риском перехода в банкротство по причине сложившейся в мире экономической ситуации.

"На балансе банка на сегодняшний день имеются ОФЗ в количестве 1 млн 555 тысяч штук номиналом по 1000 руб. разных выпусков и сроков погашения. Экономическая блокада и санкции против России в мире привели к резкому снижению стоимости всех ОФЗ", - говорится в обращении.

Кредиторы просят Набиуллину и Центробанк выкупить ОФЗ, находящиеся на балансе банка "Нейва", по номинальной стоимости в связи с увеличением ставки рефинансирования для предотвращения банкротства банка. Также авторы обращения ссылаются на свое тяжелое материальное положение, последствия пандемии, текущую сложную экономическую обстановку в мире и экономическую блокаду России.

Напомним, что выплаты кредиторам уральского банка "Нейва" начались в октябре прошлого года.