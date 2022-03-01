Губернатор Ульяновской области сообщил о двух погибших на Украине бойцах ВДВ из региона

В ходе военной операции на Украине погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск, дислоцирующейся в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании областного правительства. Трансляция велась на Youtube-канале властей региона.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров заявил о потерях среди военнослужащих из Чечни, участвующих в "военной спецоперации России на Украине". По его данным, двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени. Кадыров считает, что "нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов".