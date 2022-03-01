01 Марта 2022
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Общество В России
Боевые вертолеты ВКС России в 7 км. от Киева (24.02.22) (2022) | Фото: t.me/mig41 / telegram-канал &quot;Майор и Генерал&quot;

Губернатор Ульяновской области сообщил о двух погибших на Украине бойцах ВДВ из региона

В ходе военной операции на Украине погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск, дислоцирующейся в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании областного правительства. Трансляция велась на Youtube-канале властей региона.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров заявил о потерях среди военнослужащих из Чечни, участвующих в "военной спецоперации России на Украине". По его данным, двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени. Кадыров считает, что "нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов".

Теги: ульяновская область, бойцы вдв, украина



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