В Волновахе обстреляли мирных жителей, выходивших из города под белым флагом

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о расстреле мирных жителей Волновахи (город на юго-западе Донецкой области) украинскими националистами. По данным штаба, огонь был открыт около десяти утра по выходящим из города мирным жителям с белым флагом. Подробности инцидента сейчас уточняются штабом.

Между тем, власти ДНР заявили о захвате украинскими нацформированиями около 20 автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ. Судьба миссии сейчас неизвестна. Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ покинули Луганск и Донецк и направляются колонной на маркированных автомобилях к границе России через КПП "Успенка".