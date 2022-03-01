01 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
СЦКК, ОБСЕ (2016) | Фото:actualcomment.ru

Делегации ОБСЕ покинули ДНР и ЛНР

Делегации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули свои гостиницы в Донецке и Луганске и уехали в неизвестном направлении. Об этом синхронно сообщили официальные ресурсы ДНР и ЛНР.

В столицах обеих республик отмечают быстрое, без предупреждения бегство ОБСЕ. Куда они направились, неизвестно. Из Донецка они выехали на восток.

Представители миссии ОБСЕ прожили в Донбассе почти 8 лет, правда, состав делегаций периодически подвергался ротации. Все эти годы миссию критиковали за необъективность.

Теги: Мариуполь, ДНР



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