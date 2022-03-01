01 Марта 2022
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Экономика В России Санкт-Петербург
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге уходит на недельный простой из-за нехватки комплектующих

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не будет работать с 1 по 5 марта из-за проблем с поставками комплектующих.

"Завод временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов", - цитирует "Интерфакс" сотрудника российского представительства Hyundai.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Hyundai наряду с другими автопроизводителями планирует пересмотреть цены на автомобили в России.

Теги: завод, Hyundai, простой, комплектующие, дефицит



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