Завод Hyundai в Санкт-Петербурге уходит на недельный простой из-за нехватки комплектующих

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не будет работать с 1 по 5 марта из-за проблем с поставками комплектующих.

"Завод временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов", - цитирует "Интерфакс" сотрудника российского представительства Hyundai.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Hyundai наряду с другими автопроизводителями планирует пересмотреть цены на автомобили в России.