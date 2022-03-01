Завод Hyundai в Санкт-Петербурге уходит на недельный простой из-за нехватки комплектующих
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не будет работать с 1 по 5 марта из-за проблем с поставками комплектующих.
"Завод временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов", - цитирует "Интерфакс" сотрудника российского представительства Hyundai.
Ранее "Ведомости" сообщили, что Hyundai наряду с другими автопроизводителями планирует пересмотреть цены на автомобили в России.