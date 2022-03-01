01 Марта 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Мариуполь (2014) | Фото: http://uvelichgrudina2.zapto.org

В ДНР заявили об открытии двух гуманитарных коридоров из Мариуполя

Представитель Народной мили ДНР Эдуард Басурин заявил об открытии двух гуманитарных коридоров для мирных жителей Мариуполя.

Как передает РИА Новости, город можно покинуть до 2 марта. Гумкоридоры организованы совместно в ВС РФ.

Сегодня Мариуполь, по заявлению Басурина, будет полностью взят в кольцо. Вчера он сообщил, что отряды ВСУ, которые отступают в Мариуполь с линии фронта, не выпускают из него жителей. По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, а также минируют большую часть города. Он призвал к переговорному процессу.

Теги: мариуполь, днр, гумкоридоры



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