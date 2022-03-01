01 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Виктория Казакова (2020) | Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

Виктория Казакова покидает пост министра инвестиций и развития Свердловской области

Виктория Казакова уходит с должности министра инвестиций и развития Свердловской области. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, cегодня я завершаю работу в правительстве Свердловской области - в команде профессионалов и талантливых людей. Это были созидательные и драйвовые 18 лет жизни. Трудно переоценить четырехлетний опыт работы министром инвестиций и развития. С гордостью и благодарностью буду помнить проекты, которые удалось реализовать под руководством нашего губернатора Евгения Куйвашева", - написала Казакова.

Свою должность она покинула по собственному желанию. По информации источника "Ъ-Урал", новым местом работы Казаковой станет УГМК.

Теги: Казакова, министр, увольнение, отставка, УГМК



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