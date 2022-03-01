Три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолетов

Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщает RT со ссылкой на ВМС Украины.

Отмечается, что при необходимости истребители и штурмовики смогут базироваться на польских аэродромах.

Ранее сообщалось о намерении ЕС в рамках военной помощи поставлять на Украину боевые самолеты.

Руководители МИД стран ЕС договорились о финансировании поставок летального оружия для украинской армии на сумму 450 млн евро и 50 млн евро для нелетального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.