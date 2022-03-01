01 Марта 2022
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Экономика В России Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Русал" приостановил работу глиноземного завода в Николаеве

Николаевский глиноземный завод "Русала" временно приостановил производство. В компании объяснили это логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях. При этом "Русал" не ожидает серьезных последствий для выпуска алюминия из-за вынужденной остановки украинского подразделения.

"Русал" продолжит предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей на Украине и непрерывности бизнеса, цитирует "Интерфакс" сообщение компании.

Николаевский завод выпускает 1,7 млн тонн в год (около 20% от общего выпуска глинозема "Русала"), это второй крупнейший глиноземный актив компании. На заводе работает около полутора тысяч человек.

Теги: русал, глиноземный завод, николаев, украина



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