"Русал" приостановил работу глиноземного завода в Николаеве

Николаевский глиноземный завод "Русала" временно приостановил производство. В компании объяснили это логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающих территориях. При этом "Русал" не ожидает серьезных последствий для выпуска алюминия из-за вынужденной остановки украинского подразделения.

"Русал" продолжит предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей на Украине и непрерывности бизнеса, цитирует "Интерфакс" сообщение компании.

Николаевский завод выпускает 1,7 млн тонн в год (около 20% от общего выпуска глинозема "Русала"), это второй крупнейший глиноземный актив компании. На заводе работает около полутора тысяч человек.