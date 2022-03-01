В Верхней Пышме состоялось награждение победителей WorldSkills Russia

В Верхней Пышме состоялось награждение победителей и призеров X открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Чемпионат проходил с 11 по 18 февраля текущего года и собрал на 23 площадках умы более 1,2 тыс. школьников и студентов Свердловской области. В числе победителей оказались и студенты Верхнепышминского механико-технологического техникума "Юность" и Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова, которые в сотрудничестве с УГМК готовят будущих востребованных специалистов.

"Благодаря участию Уральской горно-металлургической компании в реализации совместных с правительством Свердловской области проектов техникум "Юность" имеет современные площадки для подготовки студентов к чемпионатам "Молодые профессионалы" (Worldskils Russia) и формирует сами соревновательные площадки по ряду компетенций", – подчеркнул директор этого учебного заведения Виталий Лобастов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, к 98 компетенциям допускались студенты с 16 до 22 лет, а к 32 - юниоры возрастной группы до 16 лет. В числе победителей оказалось восемь студентов и кадетов техникума "Юность":

"Обслуживание грузовой техники" – Даниил Платов, 1 место;

"Сварочные технологии" – Никита Пастухов, 1 место;

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" – Михаил Новокшанов, 1 место;

"Лабораторный химический анализ" – Екатерина Бузмакова, 3 место.

В категории "Юниоры" (учащиеся кадетской школы) лучшими стали:

Артур Гизатуллин, 3 место - "Сварочные технологии";

Алмаз Латыпов, 3 место "Лабораторный химический анализ".

Отличилась и одна из призеров чемпионата - студентка и отличница 3 курса техникума Екатерина Бузмакова. Девушка обучается по договору о целевом обучении с АО "Уралэлектромедь" на специальности "Аналитический контроль качества химических соединений". Как отметили в пресс-службе, начиная с сегодняшнего дня ее кандидатура утверждена на получение стипендии имени Александра Анатольевича Козицына.

20 студентов Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова также стали победителями и призерами чемпионата по компетенциям: "Электромонтаж", "Кровельные работы", "Сетевое и системное администрирование", "Банковское дело", "Рекрутинг" и "Финансы".



"Все участники чемпионата продемонстрировали свои умения эффективно решать поставленные задачи, использовать современные оборудование и технологии, готовность к работе в реальном секторе экономики. От души поздравляю победителей, желаю всем успехов в освоении выбранной специальности и организации своей профессиональной деятельности!" - отметил директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.







