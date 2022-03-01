01 Марта 2022
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Общество В России За рубежом
кинотеатр, кресло (2017) | Фото: Mos.news

Walt Disney и Warner Bros. приостанавливают показ своих фильмов в России

Американские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures приостанавливают поставку фильмов в кинотеатры России из-за ситуации на Украине.

Так, Disney отказалась от показа мультфильма "Я краснею" от Pixar, говорится в заявлении.

Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России. Премьера должна была состояться 3 марта.

"Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", - отметил представитель WarnerMedia.

Sony Pictures отменила в России премьеру "Морбиуса" от Marvel с Джаредом Лето, которая должна была выйти на экраны в конце марта.

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов. При этом, согласно российскому законодательству, стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры с 1 марта должны начать транслировать телеканалы первого мультиплекса, в числе которых и государственные каналы.

Теги: Walt Disney, Warner Bros., фильмы, кинотеатры



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