В Тюменской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Власти Тюменской области отчитались о стабилизации эпидситуации по COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, за седьмую неделю текущего года недельный показатель заболеваемости снизился на 16%, за восьмую - на 26%.

Заболеваемость за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах. Среди взрослых наибольший показатель отмечен в возрастной группе старше 60 лет - 1250 на 100 тысяч населения. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю. Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18-29 лет - 563 на 100 тысяч населения. Снижение по сравнению с прошлой неделей - на 30%. В общем количестве заболевших - 17% детей, заболеваемость среди них также снижается.

Напомним, накануне стало известно, что власти области продлили "ковидные" ограничения и до 1 апреля отложили введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

С 21 февраля возобновился очный формат обучения для всех студентов и школьников. Период ограничений, введенных оперштабом региона, истекает для школьников с первого по 11 класс, а также студентов колледжей, техникумов и вузов, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Остальные вернулись за парты с 14 февраля.