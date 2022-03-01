01 Марта 2022
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Айдар, Киев, украинская армия, батальон (2015) | Фото:

Начальник разведки "Айдара" сдался ДНР

Начальник разведки нацистского батальона "Айдар" Тарас Радченко сложил оружие и сдался Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба ведомства, опубликовавшая фрагмент видео допроса.

Он рассказал о предательстве командования, которое с легкостью жертвует солдатами, но не хочет рисковать своей жизнью. Их фактически бросили на произвол судьбы, оставив погибать за свои шкурные интересы.

Накануне замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что перешедшие на сторону ДНР украинские военные подтвердили: Киев готовил наступление на Донбасс и им была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям. Басурин отметил, что в этих условиях решение о проведении специальной военной операции было спасительным для Донбасса.

Теги: ДНР, украина



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