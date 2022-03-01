Падением наледи на женщину в Екатеринбурге заинтересовались в СК

В Екатеринбурге женщина получила травмы в результате падения наледи. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 28 февраля у дома по улице Санаторной в уральской столице. Прибывшие на место инцидента сотрудники "скорой помощи" увезли пострадавшую в больницу.

Сейчас следователями выясняются все без исключения обстоятельства, в том числе причины и условия, которые привели к падению наледи на человека. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам города проводить все работы с учетом потепления.