01 Марта 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Мариуполь, бои (2015) | Фото:

В ДНР призвали организовать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей

Мариуполь сегодня будет полностью взят в кольцо, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Он призвал организовать гуманитарный коридор для выхода из города мирных жителей.

По словам Басурина, в Мариуполе очень большая проблема с продуктами, так как украинские военные "устроили сбор продуктов для себя".

"С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом", - заявил представитель Народной милиции ДНР.

Вчера Басурин сообщил, что отряды ВСУ, которые отступают в Мариуполь с линии фронта, не выпускают из него жителей. По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, а также минируют большую часть города. Он призвал к переговорному процессу.

Также сообщалось, что ДНР усиливает наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении.

Теги: мариуполь, кольцо, днр



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