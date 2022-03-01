01 Марта 2022
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Общество Новосибирская область
новосибирь-85, логотип (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Утверждена концепция празднования 85-летнего юбилея Новосибирской области

Новосибирская область в 2022 году будет отмечать 85-летний юбилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, оргкомитет по подготовке юбилея утвердил специальную праздничную символику, в которой заложена преемственность с официальным названием региона. При этом, делается акцент на том, что Новосибирская область – это новая, современная Сибирь, где успешно реализуются масштабные инициативы в самых разных сферах. Как известно, регион прежде всего ассоциируется с научно-технологическим центром, как территория молодых ученых и изобретателей, людей, стремящихся к саморазвитию. Все это отражает бренд «Новосибирь-85».

новосибирь-85, логотип(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На территории региона в течение года будут проходить различные общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате. Основные активности пройдут осенью. Кроме этого, создается интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях.

«С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался. Новосибирская область сегодня – это территория возможностей и роста, крупнейший научный и логистический центр. Активное развитие экономики и социальной сферы, готовность к изменениям, становление региона как крупного научного и культурного центра страны, взаимодействие с партнерами по всему миру, значительный вклад в развитие авиации и высокотехнологичных отраслей промышленности – все это объединилось в единое целое, в бренд Новосибирской области», – рассказал директор исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин.

Теги: юбилей, концепция празднования, новосибирь-85



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