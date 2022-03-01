СКР завершил расследование убийства 8-летней Насти в Тюмени

В СК РФ завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего спецназовца в убийстве 8-летней Насти М. в Тюменской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, материалы дела с обвинительным заключением в отношении Виталия Бережного направлено для передачи в суд.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

"По уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей", - сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, что несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.

Помимо этого в сентябре в Ленинском районном суде Тюмени состоялось первое заседание по делу о лишении родительских прав матери и отца погибшей девочки. С иском в суд обратился отдел опеки, попечительства и охраны прав детства Тюмени и Тюменского района. От него поступило требование лишить супругов родительских прав на двух несовершеннолетних детей.