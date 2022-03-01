Украинский голкипер Ярослав Годзюр расторг контракт с "Уралом"

Украинский голкипер Ярослав Годзюр покинул футбольный клуб "Урал".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и вратарь расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Связан ли такой шаг с последними событиями на Украине, в "Урале" не уточнили.

Напомним, что еще 4 февраля клуб и Годзюр продлили контракт до лета 2023 года. За "Урал" голкипер выступал с 2017 года.

"Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внес в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия!", - говорится в заявлении екатеринбуржцев.

Стоит отметить, что в составе "Урала" есть еще один украинец – капитан команды Денис Кулаков. Совсем недавно клуб продлил контракт с защитником.