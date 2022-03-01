Мусороперерабатывающий комплекс хотят построить рядом с трассой М-5 между Миассом и Златоустом

Площадка между Миассом и Златоустом вблизи трассы М-5 рассматривается под размещение мусоросортировочного комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЦКС", было рассмотрено более десяти площадок. В настоящий момент рассматривается площадка между Миассом и Златоустом вблизи 1763 километра трассы М-5. Участок соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и необходимым условиям для строительства. По словам гендиректора компании Захида Камилова, участок находится в отдалении от жилых строений, до ближайшего поселка 3 км, а до дачных участков – 1,5 км. До горнолыжного центра "Солнечная долина" расстояние составит более 10 километров.

Напомним, о планах по строительству мусоросортировочного завода и предприятия по переработке вторичного сырья стало известно в январе. Новый мусороперерабатывающий комплекс позволит отправлять на переработку до 50% мусора. Как отметили в пресс-службе "ЦКС", размещать полигон на этом участке они не планируют. Оставшийся мусор, как заявляют в компании, планируют вывозить на полигон ТБО в Полетаево. Проект планируется реализовать к 2025 году.

В настоящий момент в Миассе проводятся общественные обсуждения по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса. Они продлятся до 18 марта.