Кадыров сообщил о погибших на Украине чеченских военных и обратился к украинцам

Рамзан Кадыров заявил о потерях среди военнослужащих из Чечни, участвующих в "военной спецоперации России на Украине".

"Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени, - написал Кадыров в своем Telegram-канале. - Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили".

"Любые приказы готовы выполнить наши ребята, любые. Войска Росгвардии по Чеченской Республике, вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, настроены выполнить приказ любой сложности. И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний, - продолжает Кадыров. - Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу. Уверяю, российские военнослужащие готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только рады этому".

Также глава Чечни призвал украинцев отказаться от президента страны Владимира Зеленского. ⠀

"Я, как военный эксперт, как человек, который видел и пережил современные информационные и полевые войны, прошу вас, украинцы, услышать нас и стать хозяевами своей страны, отшвырнув в сторону приверженцев европейской пропаганды. Только так мы исключим дальнейшие человеческие жертвы", - пишет Кадыров.