Пермский край получил первый транш инфраструктурного кредита

Получен первый транш инфраструктурного кредита, сообщили Накануне.RU в министерстве финансов Пермского края.

В бюджет края перечислили 3,2 млрд. руб. из 7,9, одобренных на заседании Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Средства предоставлены на 15 лет (до 2037 г.) под 3 % годовых. Вторая часть кредита поступит в 2023 г. Средства будут направлены на строительство двух дорог – переход улицы Строителей – площадь Гайдара и Переход улицы Старцева проспекта Октябрят – улицы Целинной в рамках комплексного развития территории ДКЖ и микрорайоном Ива и Вышка-2.

Напомним, летом 2021 г. губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Москве во время рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым презентовал инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории краевой столицы, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности. Министр и экс-губернатор края пообещал тогда выбить для региона инфраструктурный кредит.