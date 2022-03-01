01 Марта 2022
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Общество Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Пермский край получил первый транш инфраструктурного кредита

Получен первый транш инфраструктурного кредита, сообщили Накануне.RU в министерстве финансов Пермского края.

В бюджет края перечислили 3,2 млрд. руб. из 7,9, одобренных на заседании Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Средства предоставлены на 15 лет (до 2037 г.) под 3 % годовых. Вторая часть кредита поступит в 2023 г. Средства будут направлены на строительство двух дорог – переход улицы Строителей – площадь Гайдара и Переход улицы Старцева проспекта Октябрят – улицы Целинной в рамках комплексного развития территории ДКЖ и микрорайоном Ива и Вышка-2.

Напомним, летом 2021 г. губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Москве во время рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым презентовал инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории краевой столицы, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности. Министр и экс-губернатор края пообещал тогда выбить для региона инфраструктурный кредит.

Теги: Инфраструктурный кредит, площадь Гайдара, Вышка-2



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