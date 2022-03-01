Netflix отказался транслировать российские телеканалы

Американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов. "Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", - заявил представитель сервиса журналу Variety.

Согласно российскому законодательству, стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры с 1 марта должны начать транслировать телеканалы первого мультиплекса, в числе которых и государственные каналы, передает РБК.

В конце декабря Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, которые должны с марта соблюдать положения обновленного закона "Об информации": перерегистрировать российскую версию в России, и либо получить разрешение специальной правительственной комиссии, либо снизить свою долю в своем же сервисе до 20% (80% должны принадлежать российским структурам). Кроме того, для трансляции российских телеканалов сервис будет обязан установить российский же софт.