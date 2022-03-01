Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 18%

Сбербанк с 1 марта поднял ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6%.

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с сегодняшнего дня начинается от 21,9%.

Пересмотр условий в банке объяснили "адаптацией к рыночным условиям в связи с повышением ключевой ставки ЦБ".

18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке второй раз за три недели. Рост вновь составил 1 процентный пункт. Ипотечная ставка на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

1 февраля Сбербанк вслед за ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам на 1%, она впервые за долгое время стала двузначной - 10,3%.

Напомним, 28 февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.