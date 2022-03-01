Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 18%

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 18%

Сбербанк с 1 марта поднял ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта - до 18,6%.

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с сегодняшнего дня начинается от 21,9%.

Пересмотр условий в банке объяснили "адаптацией к рыночным условиям в связи с повышением ключевой ставки ЦБ".

18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке второй раз за три недели. Рост вновь составил 1 процентный пункт. Ипотечная ставка на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

1 февраля Сбербанк вслед за ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам на 1%, она впервые за долгое время стала двузначной - 10,3%.

Напомним, 28 февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Теги: сбербанк, ставки, ипотека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4918

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети