01 Марта 2022
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Общество Свердловская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец задолжал своему несовершеннолетнему ребенку больше 4 миллионов рублей

Житель Екатеринбурга накопил долг по алиментам в размере 4,3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец долгое время избегал оплаты алиментов в размере 1/4 доход. Заставить должника задуматься об оплате долга удалось только после наложения запрета на регистрационные действия с принадлежащими ему объектами недвижимости.

После введения ограничений судебными приставами, алиментщик выплатил всю сумму долга в полном объеме, денежные средства были перечислены взыскателю, а права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.

Теги: Екатеринбург, должник, алименты, ребенок, недвижимость



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