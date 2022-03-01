Екатеринбуржец задолжал своему несовершеннолетнему ребенку больше 4 миллионов рублей

Житель Екатеринбурга накопил долг по алиментам в размере 4,3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец долгое время избегал оплаты алиментов в размере 1/4 доход. Заставить должника задуматься об оплате долга удалось только после наложения запрета на регистрационные действия с принадлежащими ему объектами недвижимости.

После введения ограничений судебными приставами, алиментщик выплатил всю сумму долга в полном объеме, денежные средства были перечислены взыскателю, а права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.