На Ямале для жителей Донбасса собрали 35 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР отправили из Нового Уренгоя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона, в Ростовскую область выехали две фуры.

Им предстоит преодолеть 4 тыс. километров за пять дней.

Часть гуманитарного груза собрана в самом Новом Уренгое, часть прибыла из Надыма и Салехарда, также сюда добавят то, что собрано в Ноябрьске и Губкинском. Всего было собрано 35 тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи продолжается.