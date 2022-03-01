01 Марта 2022
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гуманитарная помощь, рмк. нижние серьги (2020) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

На Ямале для жителей Донбасса собрали 35 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР отправили из Нового Уренгоя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона, в Ростовскую область выехали две фуры.

Им предстоит преодолеть 4 тыс. километров за пять дней.

Часть гуманитарного груза собрана в самом Новом Уренгое, часть прибыла из Надыма и Салехарда, также сюда добавят то, что собрано в Ноябрьске и Губкинском. Всего было собрано 35 тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи продолжается.

Теги: гуманитарная помощь, Донбасс



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