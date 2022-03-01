01 Марта 2022
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред поручил взять цены на товары под строгий контроль

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, одной из тем обсуждения стали цены на продовольственные и непродовольственные товары в округе. Якушев поручил взять их под строгий контроль.

"В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости, пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации. Главным федеральным инспекторам нужно обеспечить эффективное взаимодействие между федеральной антимонопольной службой и прокуратурой, скоординировать эту работу, вести постоянный мониторинг, пресекать нарушения", - призвал Владимир Якушев.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума готовит варианты поддержки бизнеса и россиян в условиях давления на страну со стороны Запада. Их обсудят на заседании Совета Госдумы 14 марта.

Теги: Якушев, контроль, цены



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