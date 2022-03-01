Китай начал эвакуацию своих граждан в Молдову

Из Киева эвакуирована первая группа китайских граждан. Как сообщает посольство КНР на Украине, 28 февраля в 17.00 по местному времени группа студентов отправилась от одного из корпусов Киевского университета и направилась в Молдову. Китайская дипмиссия координирует действия местной полиции по обеспечению охраны и намерена продолжить эвакуацию ещё большего количества студентов.

Согласно новостям посольства КНР в Молдове, выезд возможен через КПП Окница на севере Молдовы и КПП Паланка на юге. Где именно пройдёт этот автобус, не сообщается.

Молдавская сторона ввела временные визовые послабления для тех, кто покидает Украину с действительными китайскими паспортами. Посольство Китая в Молдове создает пункты приёма граждан Китая на двух вышеупомянутых контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, местное правительство также установило на пропускных пунктах палатки и налаживает обеспечение питьевой водой и продовольствием.

Для тех, кто пересекает границу своим ходом, организовано место сбора в Кишинёве.



В то же время отмечается, что пропускные пункты сейчас перегружены, а возможности молдавского правительства по приёму беженцев ограничены. В настоящее время в нескольких населенных пунктах города Кишинева очень многолюдно. Гражданам Китая предлагается в полной мере оценивать и принимать своевременные решения, исходя из их собственных обстоятельств, и в то же время не забывать о профилактике по коронавирусу.