01 Марта 2022
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден заявил об отсутствии для американцев угрозы ядерной войны

Президент США Джо Байден считает, что американцам не следует бояться угрозы ядерной войны.

Американский лидер отрицательно ответил на вопрос журналистов, существует ли угроза конфликта с применением ядерного оружия.

В Белом доме отметили, что США не видят причин для перевода ядерных сил в особый режим боевой готовности. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американские власти не меняли указаний, отданных ядерным силам, передает Regnum.

27 февраля президент РФ Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. На следующий день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что "ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом.

В Кремле заявили, что в словах президента России Владимира Путина по переводу сил сдерживания в особый режим не стоит искать двойной смысл.

Теги: байден, ядерная война



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