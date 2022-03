IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных игр

Таким образом, национальные команды этих стран не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодёжном чемпионатах мира, а также на женском чемпионате мира. Россия лишилась права на проведение молодёжного ЧМ, который должен был пройти в конце этого — начале следующего года в Новосибирске и Омске. В скором времени будет объявлена новая страна-хозяйка данных соревнований.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.



