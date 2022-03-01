01 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в деревянном бараке в Екатеринбурге (2022) | Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

В Екатеринбурге в сгоревшем бараке обнаружили человеческие останки

В Кировском районе Екатеринбурга произошел пожар в неэксплуатируемом деревянном бараке по улице Отдыха, после локализации горения, сотрудники МЧС обнаружили человеческие останки. Организована проверка.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть полиции тревожный сигнал о пожаре поступал дважды: первый в 15.21 - о возгорании старого дома, а второй в 20.14 - об обнаружении в эпицентре пожара человеческих черепа и ребер.

В пресс-службе СКР по Свердловской области также сообщили, что обстоятельства происшествия уже выясняются. Назначено проведение экспертизы найденных останков для выяснения давности и причины смерти. Помимо этого устанавливаются точные очаг и причина возгорания, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выполняются иные мероприятия.

"Неподалеку полицейские обнаружили еще один пожар. Первый дом был уже расселен и готовился под снос, но, по предварительным данным, в 2 квартирах этого жилища могли быть люди. Представители МВД совместно с коллегами с МЧС и СКР сейчас устанавливают, носит ли это происшествие криминальный характер", - добавил Горелых.

Теги: Екатеринбург, человеческие останки, пожар



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