Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции, - Мордашов

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Алексей Мордашов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции, - Мордашов

Бизнесмен Алексей Мордашов, основной акционер "Северстали" и номер один в списке 200 богатейших российских предпринимателей по версии Forbes, высказался за прекращение кровопролития на Украине. Он назвал происходящее "трагедией двух братских народов".
Читайте также:

Также Мордашов высказал недоумение по поводу включения его имени в санкционный список Евросоюза. Бизнесмен заявил, что далек от политики и занимается только экономикой.

"Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - цитирует Мордашова РИА Новости.

"В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.

"То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.

Теги: алексей мордашов, бизнес, санкции, северсталь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4918

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети