Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции, - Мордашов

Бизнесмен Алексей Мордашов, основной акционер "Северстали" и номер один в списке 200 богатейших российских предпринимателей по версии Forbes, высказался за прекращение кровопролития на Украине. Он назвал происходящее "трагедией двух братских народов".

Также Мордашов высказал недоумение по поводу включения его имени в санкционный список Евросоюза. Бизнесмен заявил, что далек от политики и занимается только экономикой.

"Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - цитирует Мордашова РИА Новости.

"В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.

"То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.