01 Марта 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский: Украина не получила нужного результата на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен киевским властям.

В видеообращении украинский лидер сообщил, что Киев получил от Москвы "кое-какие сигналы".

По его словам, пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято. Зеленский уточнил, что Киев хочет дождаться возвращения делегации и осмыслить услышанное.

Напомним, как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что уже 28 февраля Владимиру Путину могут предоставить полный доклад о переговорах с Украиной, состоявшихся в Белоруссии. Он добавил, что президент даст поручения по дальнейшим действиям, пишет Regnum.

Теги: зеленский, украина, россия



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