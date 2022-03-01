Зеленский: Украина не получила нужного результата на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен киевским властям.

В видеообращении украинский лидер сообщил, что Киев получил от Москвы "кое-какие сигналы".

По его словам, пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято. Зеленский уточнил, что Киев хочет дождаться возвращения делегации и осмыслить услышанное.

Напомним, как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что уже 28 февраля Владимиру Путину могут предоставить полный доклад о переговорах с Украиной, состоявшихся в Белоруссии. Он добавил, что президент даст поручения по дальнейшим действиям, пишет Regnum.