На Среднем Урале осудили женщину, толкнувшую газовика под грузовик

Суд на Среднем Урале вынес приговор жительнице Березовского, которая умышленно толкнула работника газовой службы под грузовик.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле прошлого года: специалисты проводили работы по установке газовых сетей в частном секторе на улице Пушкина. Одна из женщин, не желая, чтобы труба проходила неподалеку от границ ее домовладения, вступила в конфликт с газовиками. Взяв кувалду, она попыталась повредить одну из опор газовой трубы.

Сотрудник газовой службы начал снимать происходящее на свой телефон. Увидев это, злоумышленница кинулась на него и с силой толкнула, отчего тот упал на проезжую часть прямо под колеса проезжавшего мимо "Камаза". В результате несчастному мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд вынес агрессивной женщине свой приговор: 1,5 года ограничения свободы. Кроме этого, с осужденной в пользу потерпевшего взыскано 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.