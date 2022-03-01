СМИ: оптовики подняли закупочные цены для аптек

Закупочные цены на лекарства в России выросли на 1,5–25% в зависимости от региона.

Об этом сообщили участники фармацевтического рынка. По словам экспертов, аналогичным будет рост цен и в аптеках. Ситуация не коснется лекарств из перечня ЖНВЛП, поскольку их стоимость регулирует государство.

Запасов как отечественных, так и импортных препаратов по старым ценам в аптеках могло бы хватить на два-четыре месяца. Однако как показывает практика, их раскупят быстрее — на волне ажиотажа россияне энергично делают запасы: продажи лекарств за последнюю неделю подскочили на 26%.

В то же время может ухудшиться ситуация в производстве готовых лекарственных форм. По словам экспертов, таблетки нужно не только изготовить, но и упаковать, промаркировать и так далее. При этом вся маркировка — на иностранных чернилах как раз из тех стран, которые ввели санкции.

Как считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, поддаваться панике в текущей обстановке точно не стоит, поскольку в России есть большое количество аналогов иностранных лекарств, пишут "Известия".

Напомним, импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации вокруг Украины и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей.