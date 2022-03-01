СМИ: оптовики подняли закупочные цены для аптек

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: оптовики подняли закупочные цены для аптек

Закупочные цены на лекарства в России выросли на 1,5–25% в зависимости от региона.

Об этом сообщили участники фармацевтического рынка. По словам экспертов, аналогичным будет рост цен и в аптеках. Ситуация не коснется лекарств из перечня ЖНВЛП, поскольку их стоимость регулирует государство.

Запасов как отечественных, так и импортных препаратов по старым ценам в аптеках могло бы хватить на два-четыре месяца. Однако как показывает практика, их раскупят быстрее — на волне ажиотажа россияне энергично делают запасы: продажи лекарств за последнюю неделю подскочили на 26%.

В то же время может ухудшиться ситуация в производстве готовых лекарственных форм. По словам экспертов, таблетки нужно не только изготовить, но и упаковать, промаркировать и так далее. При этом вся маркировка — на иностранных чернилах как раз из тех стран, которые ввели санкции. 

Как считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, поддаваться панике в текущей обстановке точно не стоит, поскольку в России есть большое количество аналогов иностранных лекарств, пишут "Известия".

Напомним, импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации вокруг Украины и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей.

Теги: аптеки, лекарства, рост цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4914

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети