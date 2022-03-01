01 Марта 2022
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Экономика В России
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума готовит варианты поддержки бизнеса и россиян

Снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующих отечественное программное обеспечение, а также, в случае необходимости, индексация зарплат и пенсий.

Такие меры поддержки бизнеса и населения фракции Госдумы предложат в условиях давления на РФ со стороны Запада. Эта тема станет главной на заседании Совета Госдумы 14 марта.

По словам экспертов, ограничения имеют масштабный и комплексный характер, поэтому поддержка властей населения и бизнеса должна быть максимально широкой.

Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, речь может идти об уменьшении административного давления на бизнес и налоговых послаблениях. Например, "речь может идти о тех, кто производит детали для авиастроения и по другим секторам, связанным с высоким технологиями".

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил, что в первую очередь Россия должна обеспечить устойчивость своей экономики и бюджетной системы, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли.

"Сейчас необходимо дополнительно поддержать малый и средний бизнес в тех секторах, которые сильнее всего пострадают от санкций", - сказал он.

Как считает депутат, это можно сделать как через прямые выплаты, так и с помощью налоговых каникул, например, средства можно взять из Фонда национального благосостояния.

Также, по его словам, нужно рассмотреть меры поддержки населения, связанные с инфляцией и ростом цен.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным подписан указ об экономических мерах в связи с введением санкций со стороны Запада. Согласно документу, участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, которые были получены с 1 января текущего года. Данное распоряжение касается, в том числе, и уже накопленных средств - их необходимо продать в течение трех дней.

Теги: Госдума, бизнес, россияне, санкции



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