АТОР: продажи туров за рубеж упали на 70 процентов

Объемы бронирований пакетных туров за рубеж у отечественных туркомпаний за неделю сократились в 3,5 раза, по России – вдвое.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), это то же самое, что было в начале эпидемии COVID-19. Отмечается, что российские граждане сейчас в основном бронируют на очень небольшую глубину. При этом продажи лета из-за общей неопределенности затормозились даже по открытым странам.

Заявки на аннуляции поступают в основном по закрытым из-за санкций ЕС направлениям. Как отмечает АТОР, уверенности туристам добавило заявление Ростуризма по Турции и Египту, власти которых не планируют вводить запрет на въезд россиян, сообщает "Интерфакс".

Приостановка российскими туроператорами продажи туров в ряд зарубежных стран не лишит россиян заграничного отдыха, однако может ограничить финансово. К такому выводу пришел президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с Накануне.RU. По его словам, рост стоимости евро и доллара на фоне военных действий на Украине поспособствует увеличению стоимости туров.