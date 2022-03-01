АТОР: продажи туров за рубеж упали на 70 процентов

01 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Глобус (2020) | Фото: Накануне.RU

АТОР: продажи туров за рубеж упали на 70 процентов

Объемы бронирований пакетных туров за рубеж у отечественных туркомпаний за неделю сократились в 3,5 раза, по России – вдвое.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), это то же самое, что было в начале эпидемии COVID-19. Отмечается, что российские граждане сейчас в основном бронируют на очень небольшую глубину. При этом продажи лета из-за общей неопределенности затормозились даже по открытым странам.

Заявки на аннуляции поступают в основном по закрытым из-за санкций ЕС направлениям. Как отмечает АТОР, уверенности туристам добавило заявление Ростуризма по Турции и Египту, власти которых не планируют вводить запрет на въезд россиян, сообщает "Интерфакс".

Приостановка российскими туроператорами продажи туров в ряд зарубежных стран не лишит россиян заграничного отдыха, однако может ограничить финансово. К такому выводу пришел президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с Накануне.RU. По его словам, рост стоимости евро и доллара на фоне военных действий на Украине поспособствует увеличению стоимости туров.

Теги: АТОР, туры, отпуск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2022 12:41 Мск УАТ: Туроператоры повысят цены из-за военных действий на Украине


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4912

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети