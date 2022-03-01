Продлевается закрытие неба над югом России

Будет продлено решение о закрытии неба над югом России, принятое 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

В настоящее время ограничение действует до 03:45 мск 2 марта. Дата продления в настоящее время обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Напомним, Росавиация из-за операции на Украине объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действуют до 03:45 мск 2 марта. Российские авиакомпании 24 февраля начали отменять рейсы.

Напомним, около 150 тыс. туристов находятся в регионах России, где до 2 марта приостановлена работа аэропортов