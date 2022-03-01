01 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
коллаж, правительство, здание, ведомство, экономика, санкции, деньги, нефть, графики (2015) | Фото: Накануне.RU

В США не исключают смягчение санкций против России

Вашингтон не считает свои санкции против России самоцелью.

Как сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США готовы  как ужесточить, так и смягчить ограничения в зависимости от изменения ситуации на Украине.

"Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно – завершила этот конфликт", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что если Москва продолжит эскалацию, "меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны".

Как отметил Прайс, США пока не видят признаков того, что Россия готова двигаться в направлении деэскалации.

В Кремле не считают, что с российской экономикой произошло что-то такое, что требует поддержки граждан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли предприниматься какие-то шаги помощи россиянам в текущей ситуации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Ну, пока ничего не произошло у нас с вами".

Теги: санкции, США



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