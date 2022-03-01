01 Марта 2022
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Политика В России
санкции (2014) | Фото:

Лондон анонсировал заморозку активов ВЭБ, "Совкомбанка" и "Открытия"

Великобритания анонсировала новые ограничительные меры против банков России.

Лондон готовится заморозить активы ВЭБ, "Совкомбанкам и "Открытия". Также в планах британских властей остановить для кредитных организаций из России проведение клиринга — в первую очередь для "Сбербанка". Также ведется работа над персональными санкциями против "российских олигархов".

Также Великобритания намерена ограничить безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для банков из России.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс попросил британские порты не допускать суда, которые принадлежат, контролируются, управляются или зафрахтованы людьми, которые связаны с Россией, либо ходят под российским флагом, либо зарегистрированы в РФ.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что Лондон по запросу украинского правительства будет добиваться приостановки членства России в Интерполе, сообщает Forbes.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против российской элиты.

Теги: Великобритания, санкции, банк



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Ранее 28.02.2022 01:00 Мск Евросоюз согласовал заморозку активов ЦБ РФ
Ранее 27.02.2022 21:40 Мск Евросоюз введет новые санкции против российской элиты


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