Лондон анонсировал заморозку активов ВЭБ, "Совкомбанка" и "Открытия"

Великобритания анонсировала новые ограничительные меры против банков России.

Лондон готовится заморозить активы ВЭБ, "Совкомбанкам и "Открытия". Также в планах британских властей остановить для кредитных организаций из России проведение клиринга — в первую очередь для "Сбербанка". Также ведется работа над персональными санкциями против "российских олигархов".

Также Великобритания намерена ограничить безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов для банков из России.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс попросил британские порты не допускать суда, которые принадлежат, контролируются, управляются или зафрахтованы людьми, которые связаны с Россией, либо ходят под российским флагом, либо зарегистрированы в РФ.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что Лондон по запросу украинского правительства будет добиваться приостановки членства России в Интерполе, сообщает Forbes.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против российской элиты.