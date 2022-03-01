Североатлантический альянс впервые развернул элементы Сил реагирования НАТО

В Военном комитете Североатлантического альянса сообщили, что НАТО впервые в контексте коллективной обороны развернуло свои силы реагирования.

Как сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, данное решение было принято оперативно. Отмечается, что подготовка альянса оказалась своевременной, а реакция — быстрой, благодаря чему его "оборонительный щит" оказался таким крепким. Бауэр выразил готовность организации защищать своих союзников от агрессии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 27 февраля глава государства поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

Силами стратегического сдерживания считаются силы, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного.